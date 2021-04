McGregor en Poirier in de clinch over donatie aan goed doel: ‘Het gevecht is gecanceld’

Conor McGregor en Dustin Poirier staan in juli tegenover elkaar voor een gevecht, maar in de aanloop naar het evenement lopen de gemoederen zoals gewoonlijk hoog op. McGregor beloofde een donatie te doen aan de Good Fight Foundation van Poirier, maar betaalde tot op heden nog geen cent. Dit tot grote onvrede van Poirier.

,,Je beloofde een donatie, maar je team stopte met antwoorden na ons gevecht in januari”, wees Poirier via Twitter met een beschuldigende vinger naar McGregor, die enkele maanden geleden beloofde een half miljoen euro te doneren aan een fonds van Poirier dat de minder bedeelden helpt.

Het antwoord liet niet lang op zich wachten: ,,Een donatie, geen schulden”, reageerde McGregor meteen. ,,We hebben gewacht op een plan voor wat er met het geld zou gebeuren, maar er kwam nooit een antwoord op onze vraag. Ik wil cent per cent weten waar alles heen gaat. Anders gaat het verloren.”

De discussie mondde zelfs uit in een afzegging van het gevecht. Beide mannen zouden elkaar op 10 juli treffen, maar McGregor blijkt er na deze discussie geen zin meer in te hebben. ,,Het gevecht is gecanceld. Ik zal wel tegen iemand anders vechten op die datum”, aldus McGregor.

Poirier en McGregor troffen elkaar bijna zeven jaar geleden voor het eerst in de UFC. Dat was in een periode dat beide MMA-vechters nog geen kampioensriem in hun bezit hadden. McGregor won dat gevecht betrekkelijk eenvoudig op technische knock-out in de eerste ronde.

Hoe anders was dat aan het begin van dit jaar. Poirier verraste de terugkerende McGregor als ‘underdog’ met een knock-out in de tweede ronde. Het gevecht in juli moet de onderlinge strijd tussen de inmiddels groot kampioenen voor eens en voor altijd beslissen.

Volledig scherm Dustin Poirier (l) viert hier zijn laatste overwinning op Conor McGregor. © USA TODAY Sports

