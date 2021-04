McGregor gaat ondanks ruzie over donatie tóch weer de strijd aan met Poirier

Woensdagochtend maakte de UFC officieel dat McGregor vs. Poirier op 10 juli zal plaatsvinden bij UFC 264. De organisatie onthulde ook dat het evenement zal plaatsvinden in de T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Fans kunnen zich nu vooraf registreren voor tickets voor het gevecht. UFC-president Dana White zegt dat tot 20.000 fans aanwezig zullen zijn op het evenement.

Voor de titel

Dit is de derde keer dat Poirier en McGregor elkaar in de Octagon ontmoeten. De eerste keer was op UFC 178 in september 2014, toen McGregor Poirier knock-out sloeg in de eerste ronde van hun vedergewichtgevecht. Zeven jaar later ontmoetten de twee mannen elkaar op UFC 257 in januari 2021. Dit keer was het Poirier die door een tweederonde knock-out op McGregor de winst mee naar huis nam. Het komende gevecht moet de beslissing brengen. De winnaar zal zich hoogstwaarschijnlijk kwalificeren voor een kans op de UFC lichtgewicht-titel