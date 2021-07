McGregor was voor hij beenbreuk opliep al geblesseerd: ‘Vraag het ze, ze wisten het!’

VIDEO Succesvol­le rentree Vasyl Lomachenko: zege op knock-out

27 juni Vasyl Lomachenko keerde afgelopen nacht in stijl terug in Las Vegas door Masayoshi Nakatani knock-out te slaan. Het was de eerste keer dat de Oekraïner in de ring stond sinds zijn nederlaag tegen TeoFimo Lopez en daarna herstelde hij van een blessure.