Mike Tyson: ‘In september tegen oud-rivaal Lennox Lewis de ring in’

De 54-jarige Tyson daagde Lewis uit voor de WBC, IBF, IBO, The Ring en lineaire zwaargewichttitels in juni 2002 in de Pyramid Arena in Memphis. Lewis kwam als overwinnaar uit de strijd door een knock-out in de achtste ronde. Mocht het gevecht daad werkelijk plaatsvinden, dan zou het de eerste keer in meer dan 18 jaar zijn dat Lewis in de ring zal staan.