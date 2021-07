MMA-debutant én Glory-kampioen Jason Wilnis debuteert tegen Deen

Voor LFL is het het tweede evenement, nadat de kersverse organisatie vorige maand haar debuut maakte in de MMA-wereld. Wilnis, die naar het MMA-vechten overstapte na een succesvolle kickbokscarrière, zei eerder dat hij verwacht meer uitdaging te vinden in de veelzijdige sport.



De Deense tegenstander van Wilnis, Okuroglu heeft als prof twee keer eerder in de MMA-kooi gestaan. Daarvoor vocht hij enkele amateur wedstrijden. LFL verwacht binnenkort meerdere gevechten aan te kondigen voor het evenement, dat plaatsvindt in Amsterdam. Publiek is daar niet welkom, maar LFL is wel online te volgen via pay-per-view.