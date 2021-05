MMA-fenomeen Joey Berkenbosch: ‘Mijn rivaal overleeft de eerste ronde niet’

Live meekijken

Trainen en werken

Het gevecht van Berkenbosch en het Level Fight League-evenement is online onder andere te volgen via de website van de organisatie. ,,Voor de prijs hoeven de fans het niet te laten, het is goedkoper dan naar Glory Kickboxing kijken en welhaast even spannend”, aldus Berkenbosch die in het dagelijks leven brandweerman is. Of zijn werk goed te combineren is met de sport? ,,Jazeker, de hele kazerne staat achter me en er is een sportzaal waar ik lekker kan trainen tussen de oproepen door.”