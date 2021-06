MMA-icoon Anderson Silva (46) klopt bokskampioen Chavez Jr

Voordat Silva bekend werd om zijn capaciteiten in de kooi, was hij een opkomende bokser. Hoewel hij sinds 2005 geen voet in de ring had gezet, bleek hij weinig aan power te hebben ingeboet. Voor een overvolle menigte in het Jalisco-stadion in Guadalajara, Mexico, rekende Silva gedecideerd af met de zoon van legendarische Chavez.