MMA-ster Paddy ‘The Baddy’ Pimblett tekent contract bij UFC

Cage Warriors (CWFC) gaf Pimblett de kans om te tekenen bij de UFC en feliciteerde de voormalige kampioen met een bericht op haar sociale mediakanalen. Pimblett heeft de bijnaam ‘The Baddy’ en komt uit Liverpool. De 26-jarige Brit is sinds 2012 een professionele mixed martial arts vechter. Van 2013 tot 2021 speelde Pimbeltt een hoofdrol in CWFC.

Eindelijk getekend

In 2016 versloeg Pimblett Johnny Frachey via TKO in de eerste ronde om de vacante CWFC-vedergewichttitel te veroveren. Een paar maanden later verdedigde hij de titel met succes tegen de huidige UFC-vechter Julian Erosa. Pimblett zou het goud echter verliezen in zijn volgende titelverdediging toen hij zijn meerdere moest erkennen in Nad Narimani.