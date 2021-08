MMA-vechter AJ McKee één miljoen dollar rijker na winst in 16-man toernooi

Verliest Conor McGregor wéér? Dan lijkt zijn UFC-tijd­perk wel voorbij

10 juli Conor McGregor keert komende nacht terug in de ring, op het zoveelste kruispunt van zijn lucratieve, imposante loopbaan. Zit de UFC-wereldtitel er nog in, of is het misschien wel definitief klaar met één van de rijkste sporters aller tijden in de hoogste ranken van zijn sport?