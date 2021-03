MMA-vechter buiten westen na gericht ‘knietje van de dood’ van N’Doye

Bokslegen­de Manny Pacquiao (42) bereidt comeback voor, trainings­kamp al gestart

11 februari Manny Pacquiao heeft aangekondigd dat hij binnenkort in de ring zal terugkeren. Hij is al begonnen met trainen voor een gevecht tegen een nog nader te bepalen tegenstander. De bokslegende zit al geruime tijd stil als vechter, mede door zijn werk als senator in de Filipijnse regering waar zijn focus op de coronapandemie lag.