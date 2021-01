MMA-vechter Irwin Rivera gearresteerd wegens poging tot moord

Ex-rivale van boksster Nouchka Fontijn stapt over naar MMA

1 december Claressa Shields heeft de langverwachte stap naar de Mixed Martial Arts gezet. De topboksster flirtte al geruime tijd met die sport. De Amerikaanse ging gisteren een verbintenis aan met vechtsportorganisatie PFL. Shields geniet in Nederland bekenheid als opponente van Nouchka Fontijn in de olympische finale van 2016 in Rio de Janeiro. Shields hield Fontijn ruim vier jaar terug van het goud af.