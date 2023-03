MMA-vechter Iuri Lapicus (27) overleden na motorcrash

Kickboksor­ga­ni­sa­tie Glory onthult eerste vier namen zwaarge­wicht­toer­nooi

Luis Tavares, Tariq Osaro, Nordine Mahieddine en Enver Sljivar zijn de eerste vier namen die in de molen zitten voor de nieuwe koers die kickboksorganisatie Glory in de zwaargewichtdivisie is gaan varen. Zij komen op 29 april (Glory 85) uit in een viermanstoernooi. De winnaar die avond vecht tegen Antonio Plazibat om de interim-titel in het zwaargewicht én kwalificeert zich direct voor de Glory Grand Prix in december.