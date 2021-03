MMA-vechter ontsnapt uit wurggreep en gooit rivaal knock-out tegen het canvas

Een slam knock-out toegepast door Ruziboev maakte een einde aan zijn wedstrijd met Mane in Bahrein gisteravond. De Oezbeek en de Fransman stonden tegenover elkaar op het Brave 47-evenement. Vechtsportbond Brave concentreert zich vooral op evenementen in het Midden-Oosten, maar heeft veel internationale vechters in haar gelederen.



Ruziboev had het even moeilijk toen bleek dat Mane hem domineerde. De Oezbeek wist zich echter om te draaien en ontsnapte zo uit de stevige greep van de Fransman. Met een worp die bekend staat als een slam kreeg de Oezbeek Mane buiten westen. Zonder gevaar is de slam niet aangezien de kans op een gebroken nek groot is. Mane liep nadat hij ontwaakte zelf de MMA-kooi uit. Spectaculair was het wel en de video ging dan ook viraal op social media.