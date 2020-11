MMA-vechter verliest talentenshow, maar krijgt toch contract

Rozenstruik-beul UFC-ster Ngannou wil boksen tegen Britse sterren: ‘Altijd overtuigd van mijn kracht’

21 mei Francis Ngannou imponeert in de UFC-ring. De 33-jarige Fransman sloeg op 10 mei Jairzinho Rozenstruik knock-out na twintig seconden en nu wil hij meer. Tegen Sky Sports vertelt Ngannou dat hij zelfs in de voetsporen wil treden van Connor McGregor en de boksring in wil stappen: ,,Ja, ik zou meedoen aan een bokswedstrijd. Wie er ook beschikbaar is en wanneer het mogelijk is.”