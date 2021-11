Mocro Maffia-acteur Nabil Haryouli slaat tegenstander in halve minuut neer

‘Nieuwe Conor McGregor’ doet van zich spreken, Alex Pereira maakt indruk bij UFC-de­buut

Het publiek stond zaterdagnacht in het Madison Square Garden in New York op de banken voor Alex Pereira. De 34-jarige Braziliaan maakte tegen Andreas Michailidis zijn UFC-debuut en liet direct van zich spreken. Met een fraaie kniestoot maakte hij korte metten met de Griek.

7 november