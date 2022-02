Mousasi verdedigt Bellator-titel: ‘Ben een van de beste middengewichten van dit moment’

Gegard Mousasi heeft in Nederland niet de status die hij verdient als je puur naar zijn vechtsportcarrière kijkt. ‘The Dream Catcher’, een in Leiden opgegroeide Nederlander met Armeense achtergrond die weer in het Iraanse Teheran geboren is, heeft als kooivechter vier jaar ervaring in de UFC en heeft een verleden als kampioen bij MMA-organisaties Strikeforce, Cage Warriors en Dream.



Zijn cijfers liegen er niet om. 57 partijen gevochten, 48 gewonnen. Hij is al bijna twintig jaar actief in MMA en presteert zeer constant. Bij Bellator won hij de middengewichttitel, verloor die vervolgens weer, om hem in 2020 te heroveren. In Nederland zoekt hij niet zo de voorgrond, merkte Remy Bonjasky gisteren al op in zijn column. De voormalig K-1-kampioen is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Mousasi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Gegard Mousasi in 2005 in gevecht met Stefan Klever. © ANP

,,Hij is echt heel goed, heeft iedereen gesloopt in zijn divisie. Ik zie niet veel vechters van hem winnen. Mousasi is geen bla-bla-type. Hij is heel rustig, nog net niet schuw. Dat neem ik hem niet kwalijk, maar hij laat ook veel liggen. Ook voor een organisatie die wedstrijden wil verkopen. Dan wil je af en toe praatjes horen. Hij zou marketingtechnisch nog stappen kunnen maken, maar hij is meer het type dat gewoon de ring in wil en wil knokken. Hij is nu vooral bekend bij die-hards, maar het moet ook in je zitten om meer naar buiten te treden. Ik zet mijn geld in elk geval op hem, tegen Vanderford.”

Mousasi’s kampioensriem is de inleg bij het gevecht van vanavond tegen de 31-jarige Amerikaan Austin Vanderford bij Bellator 275. ,,Austin gaat verrast worden, hij gaat een andere soort kracht zien”, zo blikte Mousasi vooruit in een filmpje van Bellator.



,,Austin heeft nog niet verloren, dus ik ben er vrij zeker dat hij vertrouwen heeft. Toch zie ik zijn reeks niet als een grote factor. Ik heb zijn gevechten gezien; hij weet hoe hij zijn rondes moet winnen. Hij is de opkomende jongen en ik ben de oudere vechter. Dat ik conditioneel en mentaal beter ben, wil ik laten zien in dit gevecht. Ik denk dat hij verrast zal zijn hoe sterk ik ben. Ik kan makkelijk zeggen dat ik bij de top-drie-vechters hoor. Ik kan iedereen verslaan. Ik ben, dat weet ik honderd procent zeker, één van de beste middengewichten van dit moment.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Gegard Mousasi (@mousasi) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder al onze vechtsportvideo's: