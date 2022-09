Murthel Groenhart gaat in oktober op voor derde MMA-zege op rij

Groenhart is een gevierd kickbokser en besloot zijn carrière nieuw leven in te blazen door de overstap te maken naar de MMA. Vanuit Levels Fight League, een beginnende organisatie gevestigd in Amsterdam, hoopt ‘The Predator’ nog eens getekend te worden door één van de toonaangevende MMA-organisaties in de wereld. Zijn eeuwige concurrent in het kickboksen, Cédric Doumbé (30), koos onlangs ook voor een MMA-carrière. Groenhart daagde de Kameroense Fransman laatst al uit voor een gevecht, maar tot een confrontatie is het niet gekomen.