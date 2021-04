Nate Diaz maakt rentree in UFC en derde gevecht tegen McGregor lijkt een optie

De populaire Diaz heeft niet meer actief deelgenomen aan de UFC sinds zijn verloren titelgevecht in november 2019 tegen Jorge Masvidal. De 35-jarige Amerikaan, een van de meest populaire vechters in de geschiedenis van de UFC, bleef actief op Twitter tijdens zijn afwezigheid en deelde af en toe plaagstoten uit op potentiële toekomstige tegenstanders.



Diaz stond in 2016 twee keer tegenover UFC-ster Conor McGregor. De eerste confrontatie tussen beide vechters in maart dat jaar eindigde in winst voor Diaz. In augustus van dat jaar was het de Ier die Diaz versloeg. Sinds die tijd is er een bittere rivaliteit tussen de twee kemphanen.