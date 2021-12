Nederlander Regian Eersel steelt de show en verdedigt titel met succes

Regian Eersel heeft in Singapore met succes zijn ONE Championship lichtgewicht kickbokstitel verdedigd. De Nederlands-Surinaamse topvechter, die al geruime tijd ongeslagen is, versloeg in een spannend gevecht de Rus Islam Murtazaev.

Eersel is een van de grootste namen bij ONE Championship, de belangrijkste vechtsportorganisatie uit Azië. Twee overwinningen op voormalige Glory kampioen Nieky Holzken in titelgevechten bij ONE spreken voor zich.

Hoewel Eersel de overwinning mee naar huis nam, was het Murtazaev die aan het begin van het gevecht de controle had. In de eerste ronde plaagde hij de wereldkampioen met linkse trappen en counterde hij een bodyshot met een linkse hoek. In de volgende rondes was het Eersel die sterk terugkwam.

Show steler

In de vijfde ronde kreeg Murtazaev zelfs een gele kaart voor het buitensporig vasthouden van trappen van Eersel, maar dat was zijn enige verweer. De titelhouder stal de show in de laatste minuten van het gevecht met rechtse stoten, trappen en knieën.

Voor Eersel is dit de derde keer dat hij zijn titel met succes verdedigt. Waar eerder Holzken strandde en Mustapha Haida het ook niet kon bolwerken, voegt Eersel de overwinning op de Rus nu toe aan zijn indrukwekkende palmares.