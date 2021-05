Nederlandse Bellator-ster Denise Kielholtz in titelgevecht met Juliana Velasquez

Velasquez veroverde de titel in december 2020, de Braziliaanse versloeg de daarvoor ongeslagen Ilima-Lei Macfarlane via unanieme beslissing, en claimde zo het vlieggewicht-goud. ,,Ik ben enorm opgewonden en blij om weer in actie te komen en voor het eerst mijn titel te verdedigen”, zegt de Braziliaanse. ,,Denise is een groot kampioen geweest bij Bellator Kickboxing maar deze MMA-titel is van mij en hij zal na het gevecht met mij teruggaan naar Brazilië. “

Grote offers

Kielholtz op haar beurt is ervan overtuigd de titel mee naar ons land te nemen; ,,Dit is het moment waarop ik heb gewacht sinds ik een kind was. Mijn reis in vechtsporten begon toen ik negen jaar oud was”, zegt Kielholtz. ,,Ik heb meerdere kampioenschappen behaald met kickboksen en judo en ik heb het gevoel dat het universum alles bij elkaar heeft gebracht. Al het harde werk, alle offers die ik in mijn leven heb gebracht, hebben me allemaal naar deze kans geleid. Dit wordt de bekroning van mijn carrière. Dit is van mij.”