Nederlandse kickboksster Jorina Baars verovert met overmacht wereldtitel bij Enfusion

Jorina Baars is de nieuwe vedergewicht wereldkampioen van Enfusion. De kickboksster uit Den Helder won tijdens Enfusion 109 in de Martinihal in Groningen haar partij op overtuigende wijze van Sarah Worsfold.

Door Giovanni Tjin



Baars (33) maakte goed gebruik van haar lengte in de eerste ronde. Met slim voetenwerk wist zij vaak uit het bereik te blijven van haar tegenstander waardoor Baars goed schade aan kon richten. Zo deelde Baars een keiharde knie uit, waarmee ze haar tegenstander Worsfold (31) naar het canvas werkte. Opmerkelijk genoeg telde de knie niet als knockdown. Iets waar Baars ook verrast over was. ,,Ik dacht ook dat het een knockdown was. Het was op haar gezicht”, zei Baars na haar partij. ,,Waarschijnlijk stond ze snel genoeg op, maar dat maakt verder niet uit.”

In de tweede ronde deelde Baars mooie combinaties uit, maar Worsfold gaf niet op en bleef zelfs na het incasseren van nog een fikse knie naar het hoofd op haar benen staan. Het doorzettingsvermogen van Worsfold werd geprezen door de aanwezigen maar ook in de derde ronde gaf Baars kickboksles. In de vierde ronde wist Worsfold nog wel een mooie klap uit te delen door Baars in de draai te raken met de achterkant van haar handschoen, maar verder domineerde Baars op alle vlakken en wist ze dat ook door te trekken naar de laatste ronde.

Nu Baars de nieuwe Enfusion-kampioen is, zal zij normaal gesproken op termijn ook weer haar titel verdedigen. Al weet ze zelf nog niet wat haar volgende stappen zullen zijn. ,,Ik heb geen idee en het maakt me ook niet uit”, gaf Baars aan. ,,Ik sta ook nog onder contract bij Lion Fights dus even kijken wanneer ik weer aan de bak kan en lekker kan rammelen, ik heb er echt zin in.”

Volledig scherm Jorina Baars © Job IJlstra

Na de winstpartij van Baars was het tijd voor de hoofdpartij van de avond. Dit was een waar spektakel waarbij het hele publiek op het puntje van de stoel zat. Mohamed Touchassie en Robin Ciric streden met elkaar voor de titel in het weltergewicht in een partij die over en weer ging. Het begon meteen spectaculair, waarbij Touchassie de snellere vechter was maar Ciric daar goed op in kon spelen met counters.

Het was een harde partij waar de creativiteit, weergaloosheid en doorzettingsvermogen de toon zette met als resultaat de nieuwe kampioen: Mohamed Touchassie. ,,Iedereen is welkom, ik ben twintig jaar oud en ik kom ze allemaal halen. Het maakt niet uit wie, ik ben de kampioen, ze moeten naar mij komen.”

Andere uitslagen:

Piet van den Berg maakte erg indruk met zijn technische combinaties waarmee hij zijn partij tegen Sascha Valentic met overtuiging won. Ook Lorenzo Geurink, Amier Abdulahad en Sarel de Jong wisten hun partijen te winnen via jurybesluit.