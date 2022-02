Nederlandse ‘kroonprins van het kickboksen’ laat zich niet gek maken: ‘Ik trek mijn eigen plan’

Kleinzoon van bokslegen­de Muhammad Ali dendert door

Nico Ali Walsh, de kleinzoon van bokslegende Muhammad Ali, heeft zijn derde partij als professioneel bokser gewonnen. Middengewicht Walsh nam het in Madison Square Garden in New York op tegen Reyes Sanchez. De jury wees hem na vier ronden als winnaar aan. Er stond geen titel op het spel.

