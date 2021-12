Neergaan Badr Hari uitgeroepen tot de knock-out van het jaar

De rake trap die Badr Hari in september kreeg van tegenstander Arkadiusz Wrzosek is door kickboksorganisatie Glory uitgeroepen tot de knock-out van het jaar.

Hari ging in de tweede ronde van zijn partij tegen de grond, nadat Wrzosek hem tegen het hoofd had getrapt. De Amsterdamse Marokkaan was in de eerste ronde de bovenliggende partij geweest, maar kwam de dreun niet meer te boven.

,,Badr is de beste vechter van de wereld", zegt Wrzosek in een gesprek met Glory. ,,Ik wist dat het niet goed met me zou aflopen als ik met hem zou gaan boksen. Dus wachtte ik op een kans om hem in een tegenaanval knock-out te krijgen en dat lukte. Het is geen geheim, bekijk de beelden van zijn oude gevechten maar. Als iemand met hem de oorlog aan gaat, gaat diegene knock-out.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik weet niet meer wat ik dacht of voelde toen hij tegen de grond ging. Ik wist niet of hij op zou geven of door zou gaan. Na een paar tellen, toen ik zag dat hij probeerde op te staan en weer tegen de grond ging, wist ik dat ik had gewonnen. Maar door alle emoties kan ik me niets meer herinneren van de eerste vijf minuten na dat moment.”

Volledig scherm Badr Hari komt niet meer overeind. © Pro Shots / Mischa Keemink

Hari liet onlangs weten dat hij een herkansing wil. Wrzosek is daarvan op de hoogte. ,,Dat had ik wel verwacht en dat is ook normaal. Hij leek het gevecht te gaan winnen, maar verloor door een knock-out, dus wil hij nu revanche. Iedereen vraagt mij ernaar, maar ik wacht op een bericht van Glory. Als zij willen dat ik weer tegenover hem ga staan, dan doe ik dat. Als ze willen dat ik tegen iemand anders vecht, vind ik dat ook prima.”

Bekijk hieronder onze vechtsportvideo's.