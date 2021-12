Nieky Holzken daagt YouTube-ster Jake Paul uit voor gevecht: ‘Probeer het eens tegen mij’

Het is niet de eerste keer dat Holzken een uitnodiging stuurt richting Paul. Op 1 september deed hij dit ook al. Zijn aanvraag bleef onbeantwoord. ,,Je hebt makkelijk werk aan een worstelaar. Probeer het eens tegen mij", schrijft de voormalig wereldkampioen op zijn Instagram-pagina.



Paul heeft inmiddels vijf tegenstanders verslagen op knock-out. ,,Dit is het echte leven, ik beloofde al dat ik hem tot moes zou slaan”, schreeuwde een euforische Paul tijdens het interview in de ring. ,,Het was een zwaar gevecht en er druppelde bloed in mijn gezicht. Maar ik wist dat die ene stoot zou komen, daar was ik de hele wedstrijd op aan het azen.”