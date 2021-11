‘Nieuwe Conor McGregor’ doet van zich spreken, Alex Pereira maakt indruk bij UFC-debuut

Dat gebeurde al vroeg in de tweede ronde. Na zijn kniestoot maakte Pereira het karwei af en mocht de vechter die uitkomt in het middengewicht zijn eerste UFC-zege bijschrijven. Pereira kwam al vier keer eerder in officiële MMA-wedstrijden uit en won drie van de vier partijen. De Braziliaan is vooral bekend uit de Glory-kickbokswereld waarin hij liefst 33 partijen winnend wist af te sluiten, waarvan 21 op knock-out.



Zijn optreden in New York werd direct bekroond met de ‘Performance of the Night-award’. Het is nu wachten op een wedstrijd tegen Israel Adesanya, de man die heerst in de klasse maar onder Glory-vlag al wel door Pereira werd verslagen.