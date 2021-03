Nouchka Fontijn in finale World Cup in Keulen te sterk voor Française Michel

‘Volgende keer alleen kopstoten’: Poirier antwoordt op strategie McGregor

3 maart Dustin Poirier lijkt helemaal klaar te zijn om het voor de derde keer op te nemen tegen Conor McGregor. In januari stonden Poirier en de Ier voor de tweede keer tegenover elkaar in Abu Dhabi. Daar sloopte de Amerikaan McGregor langzaam. De veelvuldige trappen tegen het kuitbeen van de Ier luidde diens nederlaag in.