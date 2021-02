Olympisch kwalificatietoernooi boksen wordt waarschijnlijk in Boedapest gehouden

Ennahachi verdedigt titel in Singapore: ‘Ik vecht met mijn hoofd’

24 februari Ilias Ennahachi, de Marokkaans-Nederlandse ONE Championship vlieggewicht kampioen, wil vrijdag in Singapore laten zien dat hij onverslaanbaar is. Ennahachi verdedigt zijn titel voor de tweede keer sinds hij deze in zijn debuut bij ONE veroverde. De Thai Superlek Kiatmoo9 zal proberen de titel af te snoepen van Ennahachi.