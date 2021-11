Ongeslagen Crawford verdedigt wereldtitel met succes en stuurt Porter met pensioen

Britse media hard voor Joshua: ‘Pijnlijk­ste is dat zijn gevecht van 200 miljoen pond met Fury in rook is opgegaan’

De Oekraïense profbokser Oleksandr Oesyk werd gisteravond laat de nieuwe wereldkampioen in het zwaargewicht van de vier bonden WBA, WBO, IBF en IBO. De 34-jarige uitdager van de WBO verraste titelhouder Anthony Joshua in Londen én de Britse media die meehuilden met de verliezer. ‘Oesyk verscheurde niet alleen het script; hij stak het in brand en gooide het vervolgens in het gezicht van Joshua.’

26 september