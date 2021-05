‘Onverslaanbare’ Alvarez brengt Saunders vernietigende nederlaag toe

De Mexicaanse kampioen maakte een geweldige start in het gevecht, maar Saunders kwam terug in ronde vier en vijf. In ronde acht lanceerde Canelo een aantal zware aanvallen die Saunders uiteindelijk dwongen te stoppen.

Alvarez had in die achtste ronde het rechteroog van Saunders zo ernstig beschadigd dat dit aanleiding was voor de Brit om op te geven. Alvarez die de WBA-, The Ring- en WBC-titels al in bezit had, terwijl Saunders de WBO-titel op het spel zette, lijkt onverslaanbaar. Zijn enige verlies was in 2013 tegen Floyd Mayweather Jr.