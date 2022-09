Ooit werd Endy Semeleer gescout door SC Heerenveen, nu wordt hij gevreesd om zijn knock-out

Hij was een talentvolle aanvaller in de jeugd van Flevo Boys. Werd zelfs gescout door SC Heerenveen. Tien jaar later staat Endy Semeleer (26) uit Emmeloord echter niet op het voetbalveld, maar is hij professioneel kickbokser. En strijdt hij binnenkort bij Glory zelfs om de vacante wereldtitel in het weltergewicht. ,,Remy Bonjasky was meteen onder de indruk van mijn vechtstijl.”