‘Opa’ José Aldo weer stapje dichter bij revanchegevecht tegen Petr Yan

Aldo is bezig veel criticasters de mond te snoeren. Velen schreven de voormalige UFC-vedergewicht kampioen sinds de zomer van vorig jaar af, na een verwoestende nederlaag Petr Yan. Maar de 35-jarige ex-rivaal van Conor McGregor won sindsdien drie keer op rij: Marlon Vera, Pedro Munhoz en (gisteravond) Rob Font.



Na de wedstrijd zei Aldo dat hij klaar is voor een gevecht tegen voormalig kampioen bantamgewicht TJ Dillashaw, het mogelijk laatste opstapje voor een UFC-titelgevecht tegen Aljamain Sterling of Petr Yan.