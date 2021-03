Opmerkelijke uitspraak bokskampioen Fury: ‘Ik drink 8, 10 tot 12 bier per dag’

Fury ziet er misschien scherper uit dan ooit en daarom lijkt het alsof de Brit het niet meent. Daarnaast staat hij ook bekend als een ex-verslaafde. ‘The Gypsy King’ zegt ook dat er veel speelt omtrent een gedroomd gevecht met Anthony Joshua. ,,Het is aan de promotors wat er gebeurt, ik ben slechts een bokser", zegt Fury. ,,Ik krijg er niets van mee omdat ik niet meer op social media zit. Ik heb nog niks gehoord over een datum.”

Fury denkt wel dat er een wereldtitelgevecht komt. Hij bereidt zich daar echter nog niet op voor, zegt hij. De bokser eet niet meer en om toch voldoende calorieën binnen te krijgen, drinkt hij acht tot twaalf glazen bier per dag. ,,Achter de schermen gebeurt er veel. Gaat het à la minute gebeuren? Nee, en ook niet in de komende tien minuten. Maar uiteindelijk zullen wij wel in de ring staan.”

Fury en Joshua worden momenteel gezien als de twee beste zwaargewichten in de sport. Fury heeft nog nooit verloren in zijn carrière. Hij stapte na het gewonnen wereldtitelgevecht (WBC) van vorig jaar februari tegen Deontay Wilder niet meer in de ring. Joshua leed zijn enige nederlaag tegen Andy Ruiz Jr in juni 2019. Maar inmiddels zijn de wereldtitels bij de IBF, WBO en WBA weer in zijn bezit.