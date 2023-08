Oppermachtige Oleksandr Usyk behoudt wereldtitels: ‘Heb zijn kracht alleen in mijn ballen gevoeld’

Dubois KOOleksandr Usyk is nog altijd de zwaargewichtkampioen van boksorganisaties WBA, IBF en WBO. De 36-jarige Oekraïner rekende in een geel-blauw gekleurd Wroclaw (Polen) af met uitdager Daniel Dubois. In de negende ronde ging de Brit tegen het canvas voor de ogen van ruim 40 duizend uitzinnige boksfans. Op dominante wijze bleef Usyk zo ook in zijn 21ste gevecht ongeslagen.

Usyk had zijn wereldtitels in het zwaargewicht sinds 25 september 2021 in handen door destijds Anthony Joshua te verslaan. Sindsdien was de Oekraïner eigenaar van drie van de vier belangrijkste kampioensgordels, die van de WBA, IBF en WBO. Nadat Joshua er vorig jaar niet in slaagde zijn titels te heroveren, en het gedroomde gevecht van Usyk met WBC-kampioen Tyson Fury dit jaar niet doorging, mocht een andere Brit het proberen tegen de unified heavyweight champion die nog nooit een professionele partij verloor.

‘Dynamite’ Dubois won negentien van zijn twintig gevechten en beëindigde er daarvan liefst achttien met een knock-out, maar tegenover iemand van het kaliber Usyk stond hij nog nooit. De wereldkampioen gold vooraf dan ook als huizenhoog favoriet in Polen, waar het Oekraïense sentiment sterk aanwezig was. In de week van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag wilde Usyk, een vrijwilliger in het leger van zijn land, zijn landgenoten een hart onder de riem steken door middel van een zege. ,,Mijn voorbereiding was goed. We hebben gezwommen, gevoetbald en gedanst”, zei Usyk, die zijn tegenstander “te jong en emotioneel” noemde.

Vlak voor de bel knipoogde Usyk nog een keer naar zijn fans. Dat het met het vertrouwen wel goed zat liet hij ook in de eerste rondes zien, al richtten de stoten in de openingsfase over en weer nog weinig echte schade aan. Desondanks had de snellere Usyk de overhand, terwijl ook Dubois naarmate de partij vorderde beter in de wedstrijd kwam.

In de vijfde ronde ging de Oekraïner vervolgens als eerste tegen het canvas, maar dat gebeurde na een onreglementaire klap onder de gordel van Dubois. Iets wat het Poolse publiek de Brit niet in dank afnam. Het zette de verhoudingen in Wroclaw verder op scherp. De Tarczyński Arena scandeerde ‘Usyk, Usyk’ en de kampioen ging door waar hij gebleven was. Nog altijd in de vijfde ronde kwam hij voor het eerst echt door. Halverwege de partij leek Usyk alles onder controle te hebben.

In ronde 7 werd de partij in een nieuwe versnelling getrapt. Het aftasten was voorbij en beide boksers zochten nog nadrukkelijker de aanval. Dat leidde een ronde later tot de eerste legitieme knock-down. Na een paar rake linkse klappen kon Dubois niet meer op zijn voeten blijven staan. Hij stond weer op en werd gered door de bel, maar de Brit wankelde en Usyk rook bloed.



In ronde 9 was het dan toch echt voorbij nadat Usyk met een rechterstoot snoeihard de wang van Dubois raakte. Die wilde nog door, maar werd tegengehouden door de scheidsrechter. Usyk behield zijn wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO, en vierde dat door te dansen met zijn fans in het stadion.

‘Ik ben morgen klaar voor Tyson Fury’

,,Ik ben dankbaar voor mijn team, mijn familie en mijn kinderen. Ik hou van jullie. Ik ben dankbaar voor mijn land en het Oekraïense leger", sprak Usyk na afloop in de ring. Erg onder de indruk van zijn tegenstander leek hij niet te zijn. ,,Ik heb zijn kracht niet gevoeld, alleen in mijn ballen.” Heel lang duurde het niet voordat de naam van Tyson Fury viel. Net als de rest van de bokswereld wil ook Usyk een gevecht met de Gypsy King. ,,Ik ben morgen klaar voor Fury. Maar of hij ook wil? Dat weet ik niet...”

In het kamp van Dubois was er aan de andere kant vooral verontwaardiging. De Brit vond dat zijn klap op het lichaam van Usyk legitiem was en hij de zege verdiende. ,,Ik voel me bestolen. Hoe was dat onder de gordel? Dat was een overwinning", aldus Dubois, wiens promotor Frank Warren meteen zei stappen te zullen ondernemen.

