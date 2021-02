‘Oudje’ Alistair Overeem beukt zich een weg naar UFC-droom

Door Tim Reedijk



In een hotel in Las Vegas bereidt Alistair Overeem, geboren in de regio Utrecht maar al jaren wonend in de Verenigde Staten, zich voor op wéér een gevecht. In mei wordt Overeem 41 jaar, maar van afbouwen is nog geen sprake. Sterker nog, de kooivechter hoopt zijn carrière bij de UFC – de grootste MMA-organisatie (mixed martial arts) ter wereld – af te sluiten met de wereldtitel in het zwaargewicht.