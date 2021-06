Pacquiao reageert op Mayweather: ‘Ik daag geen niet-boksers uit puur voor het geld’

Floyd Mayweather takelt broertje van uitdager Logan Paul toe: ‘Ik ga je vermoorden’

7 mei Floyd Mayweather heeft weer eens voor opschudding gezorgd. De bokser was in Miami voor een persconferentie over het aanstaande gevecht met Youtuber Logan Paul, toen hij het aan de stok kreeg met het broertje van zijn tegenstander. Jake Paul pakte de pet van Mayweather af en dat kon de bokskampioen niet waarderen. Woedend ging hij in de achtervolging.