Plazibat deelt vast tikkie uit aan Verhoeven: ‘Rico is nog druk met vakantie, of films maken, of zingen, of karaoke’

Aljamain Sterling verpest comeback van UFC-legende en behoudt titel na slijtage­slag

Aljamain Sterling heeft zichzelf een enorme dienst bewezen in de hoofdpartij van UFC 288. De kampioen van de bantamgewichtsdivisie versloeg UFC-veteraan Henry Cejudo in een slopend gevecht van vijf rondes. De Amerikaan met Jamaicaanse roots verdedigde zijn titel in Newark, New Jersey voor de derde keer.