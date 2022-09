Plazibat en Ben Saddik niet tegen elkaar in actie, Rigters treft Osaro op Collision 4

Antonio Plazibat (28), de grootste concurrent van Rico Verhoeven volgens de zwaargewichtranglijst van Glory, komt toch niet in actie op Collision 4 , het grote Glory-evenement op 8 oktober in de Arnhemse Gelredome. Volgens de kickboksorganisatie hebben de Kroaat en Jamal Ben Saddik - trainingsmaatjes van elkaar - een onderlinge partij geweigerd.

Jamal Ben Saddik (31) won overtuigend op knock-out van Benjamin Adegbuyi tijdens het afgelopen evenement in Düsseldorf, waarmee hij weer een stap dichterbij een rematch met wereldkampioen Rico Verhoeven kwam. Glory hoopte hem nu, als nummer drie van de ranglijst, aan Antonio Plazibat (nummer twee) te koppelen. Beide vechters trainen bij Mike’s Gym onder trainer Mike Passenier. Volgens Glory hebben de twee trainingsmaatjes geweigerd tegen elkaar uit te komen in de Gelredome.

Lees ook De weg naar een gevecht met Rico Verhoeven: dit is Glory de komende maanden van plan

Dit tot teleurstelling van Glory, dat een gevecht tussen Ben Saddik en Plazibat het meest voor de hand liggend vindt. De organisatie wijst erop dat de twee zich moeten bewijzen voor een eventueel gevecht tegen Verhoeven, die in het voorjaar van 2023 weer in actie komt bij Glory, en wil bij de matchmaking niet afhankelijk zijn van wie bij wie traint. Plazibat en Ben Saddik komen nu beiden niet op de fight card voor 8 oktober, ook niet tegen een andere vechter. Volgens Passenier ligt het verhaal anders. Hij komt later met een lezing over de situatie.

Volledig scherm Jamal Ben Saddik deelt rake klappen uit aan Benjamin Adegbuyi op het afgelopen Glory-evenement. © Glory

Levi Rigters komt wél in actie op 8 oktober, waar het langverwachte trilogiegevecht tussen kickbokslegendes Badr Hari en Alistair Overeem de headliner is. ‘The Prince of Kickboxing’ neemt het op tegen Tariq Osaro, zo bevestigde Glory vanmorgen. Osaro maakte in mei zijn debuut voor Glory tijdens het studio-event. De in Nederland geboren Nigeriaan nam het toen op tegen de Engelsman Rhys Brudenell. De uitgeputte Engelsman werd toen door Osaro knock-out geslagen in de derde ronde. Na Collision 4 bekijkt Glory opnieuw de verhoudingen in de zwaargewichtdivisie om zo een logisch pad uit te stippelen naar een confrontatie met Verhoeven.

Volledig scherm Levi Rigters (rechts). © Pro Shots / Mischa Keemink

Petch

Glory maakte vanmorgen nog meer gevechten bekend voor Collision 4. Vedergewichtkampioen Petchpanomrung Kiatmookao uit Thailand keert voor het eerst sinds februari 2020 terug in de Glory-ring en vecht om de titel tegen de Mexicaan Abraham Vidales. De Thaise vechter heeft sinds september 2018 de kampioensriem in handen en heeft deze vervolgens drie keer verdedigd. In het middengewicht nemen Serkan Ozcaglayan, nummer één van de ranglijst, en Cesar Almeida (nummer vier) het tegen elkaar op. Mogelijk krijgt de winnaar van die partij een titelgevecht tegen Donovan Wisse voorgeschoteld.

Verder treft Tarik Khbabez op 8 oktober Sergej Maslobojev om de lichtzwaargewichttitel terwijl Tyjani Beztati zijn lichtgewichttitel verdedigt tegen de Bulgaar Stoyan Koprivlenski. Ook bij de vrouwen wordt om een belt gevochten: kampioene Tiffany van Soest komt uit tegen Sarah Moussaddak. Tenslotte staat in het lichtzwaargewicht een gevecht op de rol tussen Felipe Micheletti en Donegi Abena.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.