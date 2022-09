Plazibat en Ben Saddik weigeren onderlinge partij, Rigters treft Osaro op Collision 4

Levi Rigters komt wél in actie op 8 oktober, waar het langverwachte trilogiegevecht tussen kickbokslegendes Badr Hari en Alistair Overeem de headliner is. ‘The Prince of Kickboxing’ neemt het op tegen Tariq Osaro, zo bevestigde Glory vanmorgen. Osaro maakte in mei zijn debuut voor Glory tijdens het studio-event. De in Nederland geboren Nigeriaan nam het toen op tegen de Engelsman Rhys Brudenell. De uitgeputte Engelsman werd toen door Osaro knock-out geslagen in de derde ronde. Na Collision 4 bekijkt Glory opnieuw de verhoudingen in de zwaargewichtdivisie om zo een logisch pad uit te stippelen naar een confrontatie voor Verhoeven.