Podcast met Remy Bonjasky | ‘Als Badr Hari niet wint, geef ik een gratis seminar voor 100 man’

In onze vechtsportpodcast In de Ring bespreken voormalig K-1-wereldkampioen Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk de laatste stand van zaken.

In de derde editie van In de Ring gaat het logischerwijs over Glory 80, komende zaterdag in de Trixxo Arena in Hasselt. De eerste ronde is toegespitst op de headliner en de co-headliner, Jamal Ben Saddik tegen Levi Rigters en natuurlijk de rematch tussen Badr Hari en Arek Wrzosek.

Remy Bonjasky analyseert uitspraken die Ben Saddiks trainer Mike Passenier tegenover deze website deed én citaten van Badr Hari in een interview op deze site dat vandaag wordt gepubliceerd. Bonjasky twijfelt er niet aan dat Hari zich herpakt komend weekend. ,,Als Badr niet wint, geef ik een gratis seminar voor 100 man.”

In de tweede ronde bespreken Bonjasky en Reedijk de worsteling van de vechtsportwereld met Rusland. Alexander Volkov is komend weekend de headliner van UFC, dat eindelijk weer eens in Europa (Londen) is.

Tegelijkertijd treedt het Aziatische One hard op tegen Russische vechters en ziet de Nederlander Nieky Holzken zijn gevecht daardoor in rook opgaan. En wat te denken van de enorme soap rond Artem Vakhitov, de Russische Glory-kampioen? Hij trok zich onlangs terug voor een vervangend gevecht tegen Tarik Khbabez en al die ontwikkelingen worden in In de Ring nog eens onder de loep genomen. Khbabez vecht nu tegen Luis Tavares, die zich dus om ethische redenen terugtrok voor het wereldtitelgevecht met Vakhitov, op 21 mei bij Glory Rivals in Antwerpen.

Voordat Bonjasky jullie vragen beantwoordt in de laatste ronde, het vragenrondje, geeft hij in de derde ronde zijn voorspellingen over de andere gevechten op de ‘fight card’ van Glory 80.

Vragen voor Bonjasky

Remy Bonjasky is ook columnist voor deze site. Hij bespreekt samen Tim Reedijk elke twee weken in de podcast In de Ring het laatste nieuws en de achtergronden in de vechtsportwereld. Voor de vragenronde kun je vragen insturen via mailadres t.reedijk@ad.nl. De podcast is altijd op deze site te beluisteren of via jouw favoriete podcastplatform. Abonneer je hier via Apple en hier via Spotify.

Volledig scherm Remy Bonjasky laat in gesprek met onze verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring zijn licht schijnen over de vechtsportwereld. © DPG Media