Podcast met Remy Bonjasky | ‘Badr Hari had in zijn topdagen niks heel gelaten van Rico Verhoeven’

In de RingIn onze eerste vechtsportpodcast In de Ring bespreken voormalig K-1-wereldkampioen Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk de laatste stand van zaken. Wat kunnen we nog verwachten van Badr Hari, is Rico Verhoeven de beste kickbokser aller tijden en waarom wordt er voorlopig door Glory geen evenement meer in Nederland georganiseerd?

In de podcast worden in drie ronden en een extra vragenronde diverse onderwerpen besproken. Zo gaat het in deze podcast over de fight card in Hasselt, waar op zaterdag 19 maart onder meer Badr Hari en Jamal Ben Saddik hun opwachting maken. Organisator Glory is uitgeweken naar België, omdat ze vanwege een geschil met de Nederlandse Vechtsportautoriteit voorlopig geen evenementen in ons land zullen organiseren.

Verder pleit Bonjasky vanuit zijn ervaring uit het verleden voor meer low kicks in het kickboksen. ,,Dat is de weg naar groot succes", stelt hij. ,,Als je dat goed beheerst, dan lijkt het vaak alsof iemand met een honkbalknuppel op je dijbeen slaat. Je kunt vervolgens makkelijk een knock-out forceren.” Ook komt het nieuwe meerjarige contract van Hari bij Glory ter sprake en spreekt Bonjasky over zijn eigen ervaringen uit het verleden.

Remy Bonjasky is ook columnist voor deze site. Hij bespreekt samen Tim Reedijk elke twee weken in de podcast In de Ring het laatste nieuws en de achtergronden in de vechtsportwereld. Altijd op deze site te beluisteren of via jouw favoriete podcastplatform. Abonneer je hier via Apple en hier via Spotify.

Volledig scherm Remy Bonjasky laat in gesprek met onze verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring zijn licht schijnen over de vechtsportwereld. © DPG Media