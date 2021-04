Poirier maakt excuses in rel met McGregor over half miljoen euro aan donaties

Het gevecht tussen Poirier en McGregor stond een tijd op lossen schroeven. Deze week escaleerde de boel toen Poirier via sociale media met een beschuldigende vinger naar McGregor wees. Volgens de Amerikaan was McGregor de afspraak over een toegezegde donatie van een half miljoen euro aan ‘The Good Fight Foundation’ nog altijd niet nagekomen.

Dit is de derde keer dat Poirier en McGregor elkaar in de octagon ontmoeten. De eerste keer was op UFC 178 in september 2014, toen McGregor Poirier knock-out sloeg in de eerste ronde van hun vedergewichtgevecht. Zeven jaar later ontmoetten de twee mannen elkaar op UFC 257 in januari 2021. Dit keer was het Poirier die door een tweederonde knock-out op McGregor de winst mee naar huis nam. Het komende gevecht moet de beslissing brengen. De winnaar zal zich hoogstwaarschijnlijk kwalificeren voor een kans op de UFC lichtgewicht-titel.