Poirier maakt excuses na rel met McGregor over half miljoen euro aan donaties

Gevecht gaat doorConor McGregor versus Dustin Poirier gaan toch de strijd weer met elkaar aan. Na een aantal spannende dagen vanwege een ontstane rel over een half miljoen euro aan donaties zette de Ier woensdag zijn handtekening onder het contract. De twee treffen elkaar tijdens UFC 264 in Las Vegas.

Het gevecht tussen Poirier en McGregor stond een tijd op lossen schroeven. Deze week escaleerde de boel toen Poirier via sociale media met een beschuldigende vinger naar McGregor wees. Volgens de Amerikaan was McGregor de afspraak over een toegezegde donatie van een half miljoen euro aan ‘The Good Fight Foundation’ nog altijd niet nagekomen.

McGregor antwoordde dat hij precies wil weten waar het geld aan wordt besteed en helemaal geen zin meer te hebben in het gevecht. De Ier dreigde zich vervolgens zelfs terug te trekken. ,,Het gevecht is gecanceld. Ik zal wel tegen iemand anders vechten op die datum”, sneerde ‘Notorious’. Dit leidde ertoe dat een aantal UFC-lichtgewichten zich vrijwillig aanmeldde voor hun diensten.

De UFC maakte woensdagochtend officieel dat McGregor versus Poirier toch op 10 juli zal plaatsvinden bij UFC 264 in de T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Fans kunnen zich nu vooraf registreren voor tickets voor het gevecht. UFC-president Dana White zegt dat tot 20.000 fans aanwezig zullen zijn op het evenement. Inmiddels heeft Poirier zijn excuses gemaakt. ,,Ik heb een privéaangelegenheid tussen Conor en mij publiekelijk gemaakt. Dat is mijn fout", stelde hij. Vervolgens gaf hij in zijn verklaring aan vooral ‘te leven’ en ‘te leren'.

Het wordt de derde keer dat Poirier en McGregor elkaar in de octagon ontmoeten. De eerste keer was op UFC 178 in september 2014, toen McGregor Poirier knock-out sloeg in de eerste ronde van hun vedergewichtgevecht. Zeven jaar later ontmoetten de twee mannen elkaar op UFC 257 in januari 2021. Dit keer was het Poirier die door een tweederonde knock-out op McGregor de winst mee naar huis nam. Het komende gevecht moet de beslissing brengen. De winnaar zal zich hoogstwaarschijnlijk kwalificeren voor een kans op de UFC lichtgewicht-titel.