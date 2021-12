Populaire UFC-vechter José Aldo voelt zich een opa: ‘Maar ik stop niet tot ik de titel heb’

Met dertien jaar onder de UFC- en WEC-vlag is Aldo één van de meest populaire vechters, vooral onder zijn collega’s. Hij staat zaterdag in het hoofdprogramma van UFC on ESPN 31 in Las Vegas tegenover Rob Font. Voor Aldo is dit een partij op weg naar een mogelijk titelgevecht. Aldo had in het verleden de UFC-vedergewichttitel in bezit, maar verloor deze in 2015 aan UFC-ster Conor McGregor.

Het maakt mij blij

Nu vecht Aldo in de klasse van het bantamgewicht en ziet daar kansen op de titel. ,,Ik voel me soms als een opa omdat iedereen zegt, ik heb al je gevechten gezien”, zegt Aldo in een interview met MMA Junkie. ,,Maar het maakt me ook heel blij, want uiteindelijk is het de erkenning van mijn werk. Dus ja, het maakt me echt blij.”

Aldo gaat met veel vertrouwen de strijd aan met Font, mede dankzij opeenvolgende overwinningen op Pedro Munhoz en Marlon Vera. Het waren belangrijke resultaten voor de Braziliaan na drie eerdere verliespartijen op een rij. ,,Het laat me zien dat ik in staat ben om deze titel te krijgen”, zei Aldo. ,,Het zijn nog twee stappen om er te komen. Het heeft me gewoon laten zien dat ik kampioen kan worden.”