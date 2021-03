Prominente kickbokser Jamal Ben S. aangehouden in ‘Operatie Sky’

De Marokkaans-Belgisch kickbokser Jamal Ben S. is een grote naam in de vechtsport: hij zou eind januari een wedstrijd hebben tegen Rico Verhoeven georganiseerd door Glory. Dat ging niet door vanwege een rugblessure, die hij heeft opgelopen tijdens de training in aanloop van de wedstrijd.

Ben S. werd opgepakt bij de operatie rond het door de georganiseerde misdaad geliefde communicatiemiddel, de Sky ECC-cryptofoon. De politie in onder meer Nederland en België onderschepte in totaal 1 miljard criminele berichten.

De politie sprak gisteren van een ‘overtreffende trap’ als het gaat om de ontmanteling van Sky. ,,Het onderzoek heeft hiermee de georganiseerde misdaad hard geraakt,” stelt de politie. ,,Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van crypto communicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers.” De politie heeft vanaf februari 2021 ongeveer drie weken ‘live’ kunnen meelezen. Zeker 500 agenten werden tijdens deze periode ingezet om verdachten te kunnen identificeren.

De server, die ergens in een Europees land stond, is dinsdag door de politie in beslag genomen. Het onderzoek naar de versleutelde berichten leidde in Nederland tot tientallen arrestaties. Ook in België zijn op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. Ook werden twee advocaten aangehouden, vermoedelijk in verband met een drugsonderzoek.