Publiekstrekker Nieky Holzken tekent na zware onderhandelingen ‘het beste contract van zijn carrière’

De onderhandelingen duurden ruim 4,5 maand, maar nu is het dan eindelijk zover: Nieky Holzken (37) tekent een nieuw 2-jarig contract bij ONE Championship. En dat lucht op, zeker ook vanwege de voorwaarden. ,,Dit is het beste contract in mijn carrière, nóg beter dan het vorige”, zegt Holzken.

De Helmonder gaat de komende twee jaar nog zes partijen vechten voor de Aziatische vechtsportorganisatie, die in tien jaar is uitgegroeid tot een van de grootsten van de wereld. In het contract staat bovendien dat één van die zes partijen een titelgevecht is: momenteel is Regian Eersel (28) nog wereldtitelhouder in de lichtgewichtklasse.

Holzken is de nummer één uitdager en een van de publiekstrekkers in het kickboksen bij ONE. In de laatste drie jaar vocht hij zes partijen, waarvan hij er drie op knock-out wist te winnen. Vandaar ook dat Holzken met zijn manager, Vahid Abdi van Cantera Management, stevig kon onderhandelen over een nieuwe verbintenis: ,,Ik wilde er gewoon zoveel mogelijk uithalen, zeker na die laatste twee KO's. Natuurlijk was het weleens frustrerend, maar we wilden allebei graag met elkaar door”, stelt the Natural, die nog één keer wereldkampioen wil worden.

Quote Over twee jaar ben ik 39, ik moet er een keer mee stoppen. Straks sta ik tegen jongens die twintig jaar jonger zijn Nieky Holzken (37), ONE Championship

Want Holzken weet ook: met zijn 37 heeft hij niet de eeuwige jeugd meer. Al is leeftijd volgens hem en trainer Sjef Weber ‘ook maar een getal’. Toch, normaal gesproken is dit wel het laatste contract, erkent Holzken zelf. ,,Over twee jaar ben ik 39, ik moet er een keer mee stoppen. Straks sta ik tegen jongens die twintig jaar jonger zijn, dan had ik bij wijze van spreken ooit met hun moeder kunnen daten’”, zeg de Helmonder met een grijns. Uiteindelijk wil de 7-voudig wereldkampioen op den duur trainer worden en de sportschool van zijn schoonpa overnemen.

Volledig scherm Nieky Holzken was in april nog te sterk voor John Wayne Parr. © Screenshot ONE Championship

Kampioensriem naar Helmond?

Holzken steekt goed in zijn vel, het is nog onbekend wanneer hij weer de ring in gaat, maar dat zal vermoedelijk geen maanden meer duren. Hij vocht in april en november voor het laatst, Elliot Compton en John Wayne Parr hadden geen schijn van kans. En dus blijft Holzken dé uitdager van wereldkampioen Eersel. ,,Ik teken ook bij om die riem alsnog naar Helmond te halen. Het geld is zeker fijn meegenomen, maar ik wil nog kampioen worden.”

Ondertussen daagde hij op sociale media Youtube-ster én profbokser Jake Paul nog uit, maar die heeft (nog) niet toegehapt. Holzken, met een zelfverzekerde glimlach: ,,Hij weet wel beter, hij heeft mij denk ik gegoogled en die laatste twee wedstrijden gezien die ik op knock-out heb gewonnen. Dan zou ik als ik hem was ook niet reageren.”