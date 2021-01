Reinier de Ridder verkozen tot ONE Championship vechter van het jaar

video Bredanaar Reinier de Ridder stunt met zege in Singapore en wint wereldti­tel MMA

30 oktober SINGAPORE / BREDA - MMA’er Reinier de Ridder heeft vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) in Singapore de wereldtitel in het middengewicht gewonnen bij de Aziatische vechtsportorganisatie ONE Championship. De Bredanaar, die als underdog aan de wedstrijd begon, verwurgde kampioen Aung La N Sang in de eerste ronde van het titelgevecht.