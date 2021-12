Remy Bonjasky: ‘Als ik 30 was, zou ik met een knock-out van Rico Verhoeven winnen’

Door Tim Reedijk



Na een saai begin, inclusief gefluit vanaf de tribunes van de volle Gelredome, wordt Verhoeven aan het einde van ronde 1 door Ben Saddik naar de grond gewerkt.

Bonjasky: ,,Er gebeurt te weinig. Als je in de persconferentie heel lelijk doet naar elkaar, laat dat dan ook zien in de ring. Dit is een beetje tikken. Bij Rico hebben we vaker gezien dat hij wat later in het ritme komt, dat hij voorzichtig begint. In de eerste ronde faket hij veel met zijn handen en wat hij goed doet, is dat hij de goede kant op beweegt. Niet naar de sterke rechterhand van Jamal. Maar ja, het publiek heeft hier naartoe geleefd en heeft veel geld betaald om er te zitten. Ze willen bloed aan de palen zien. Dat hoor je aan het geluid op de tribunes.