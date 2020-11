Rentree van bokslegende Mike Tyson (54) eindigt in gelijkspel

De veelbesproken comeback van Mike Tyson (54) is geëindigd in een gelijkspel. De Amerikaanse bokslegende stond voor het eerst sinds vijftien jaar weer in de ring, tegenover de 51-jarige Roy Jones junior. De rentree van Mike Tyson (54) was live, exclusief en gratis te zien op deze site. Evenals de samenvatting en hoogtepunten.

De bokslegende stapte om 5.45 uur (Nederlandse tijd) in de ring. Hun gevecht telde acht rondes, van twee minuten. Voor Tyson en Jones is deze unieke show een kans om te bewijzen dat leeftijd maar een getal is - en ouder worden een keuze. ,,Ik beschouw het leven niet als leeftijd", zei Tyson.

Ondanks dat beide voormalige wereldkampioenen nu in de vijftig zijn beloofden ze zich niet in te houden. Het gevecht vond plaats in het Staples Center in Los Angeles. Het gevecht is onderdeel van een groter gala, dat de hele nacht duurt. De twee grootheden zouden tussen 3.00 en 6.00 uur in de ring stappen, dat werd pas tegen zessen omdat andere bokspartijen uitliepen en er een mini-concert van Snoop Dogg tussenkwam wat niet op de planning stond.

Rentree na vijftien jaar

Tyson stopte in 2005 met professioneel boksen en geldt als een van de beste vuistvechters aller tijden. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Hij was ooit wereldnieuws toen hij een stuk van het oor van tegenstander Evander Holyfield afbeet. Tyson zat ook jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting. Hij is inmiddels weer serieus in training en mikt op een spectaculaire terugkeer.



Jones jr. is eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook in het zwaargewicht.

Krachtige slagen

De partij was de aftrap van een door kamp-Tyson georganiseerd idee: de Legends Only League. Het idee is om demonstratiewedstrijden te organiseren voor topsporters op leeftijd. Tyson (inmiddels 54) toonde aan weer topfit te zijn, en liet als vanouds krachtige slagen zien.

Deze twee boksgrootheden keren terug in de ring om een moment uit hun schitterende verleden te herbeleven Ze hebben allebei heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. ,,Dit is het leuke gedeelte”, zei Tyson, voorafgaand aan het gevecht. ,,Al het andere om hier te komen was een hel.”

Na afloop van het gevecht wordt een ceremoniële titel uitgereikt aan ‘Iron Mike’, drievoudig wereldkampioen in het zwaargewicht en nog altijd bekend als één van de beste vuistvechters ooit.

