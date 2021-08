Rico Verhoeven wil tien jaar aan de top blijven: ‘Nu niet logisch om tegen Badr Hari te vechten’

Rico Verhoeven verdedigt op 23 oktober voor de tiende keer zijn wereldtitel en wel tegen Alistair Overeem, die overkomt van het mma (mixed martial arts). ,,In het mma gaat het net iets heftiger aan toe dan wat ik doe, maar het tempo in kickboksen ligt een stuk hoger dan in mma’’, aldus Verhoeven bij het RTL4-programma Humberto.

Verhoeven is 32 jaar en Overeem 41 jaar. ,,Ik wil niet zeggen dat hij te oud is, maar ja, hij is wel op leeftijd’’, zei de wereldkampioen, die zijn tegenstander niet wil onderschatten. ,,In mijn hoofd is hij niet normaal goed. Voor mij moet een wedstrijd wel nut hebben. Er moet een reden zijn waarom mensen naar de Gelredome willen komen. Alistair heeft een verhaal, hij heeft het super gedaan in zijn sportcarrière.’’

Over zijn ‘eeuwige vijand’ Badr Hari zei Verhoeven: ,,Het is voor hem belangrijk dat hij weer wint en als het zover is, dan zou er een reden kunnen komen voor een eventuele derde partij. Maar het is nu niet logisch om tegen iemand te vechten die vier keer achter elkaar heeft verloren.’’ Hari neemt het op zaterdag 4 september op tegen Arkadiusz Wrzosek uit Polen.

Verhoeven zei dat hij de tien jaar als wereldkampioen wil volmaken, dat is hij nu sinds 2013. ,,Er is licht aan het einde van de tunnel", zei hij over die ambitie.

Volledig scherm Alistair Overeem (rechts) in gevecht met Walt Harris. © AFP Verhoeven kwam in januari voor het laatst in actie. Hij won in het Rotterdamse Ahoy een toernooi door Hesdy Gerges en Tarik Khbabez overtuigend te verslaan.

