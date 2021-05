Ringroest: Esteban Bermudez verbluft Carlos Canizales met KO

Boksge­vecht tussen Anthony Joshua en Tyson Fury op losse schroeven

30 april De geplande bokswedstrijd tussen Anthony Joshua en Tyson Fury is hoogst onzeker door een gebrek aan communicatie, aldus de promotor van Fury, Bob Arum. De Top Rank-baas zegt dat het organiseren van de wedstrijd, die al wordt aangekondigd als de grootste in de geschiedenis van het Britse boksen, ernstig in gevaar is. De onderhandelingen zouden zijn vastgelopen.